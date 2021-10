Migranti: Draghi, 'ora piano d'azione Ue chiaro e adeguatamente finanziato' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le migrazioni, l'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi. Anche i Paesi preoccupati dai cosiddetti “movimenti secondari” hanno preso atto dell'importanza di prevenire e contenere i flussi irregolari e di incentivare i canali di migrazione legale. Su quest'ultimo aspetto, l'Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti corridoi umanitari". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato sul Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "Il Consiglio di giugno si è impegnato a lavorare con i Paesi di origine e di transito, in collaborazione con l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le migrazioni, l'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi. Anche i Paesi preoccupati dai cosiddetti “movimenti secondari” hanno preso atto dell'importanza di prevenire e contenere i flussi irregolari e di incentivare i canali di migrlegale. Su quest'ultimo aspetto, l'Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti corridoi umanitari". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato sul Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "Il Consiglio di giugno si è impegnato a lavorare con i Paesi di origine e di transito, in collaborcon l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e ...

