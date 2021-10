Mediaset celebra Iva Zanicchi con D’Iva due serate evento per la cantante (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In questi anni l’abbiamo vista spesso in tv, volto amatissimo dei programmi Mediaset. Dallo show di Chiambretti, al suo ruolo come opinionista all’Isola dei famosi. Iva Zanicchi è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, ha fatto la storia della nostra musica ed è per questo che Mediaset la celebra! In un comunicato stampa ufficiale, Mediaset annuncia che presto si celebrerà la straordinaria carriera di Iva Zanicchi con “D’Iva”, un one woman show in due serate-evento in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021. Mediaset omaggia Iva Zanicchi con due serate evento: arriva D’Iva Grandi ospiti si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In questi anni l’abbiamo vista spesso in tv, volto amatissimo dei programmi. Dallo show di Chiambretti, al suo ruolo come opinionista all’Isola dei famosi. Ivaè una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, ha fatto la storia della nostra musica ed è per questo chela! In un comunicato stampa ufficiale,annuncia che presto si celebrerà la straordinaria carriera di Ivacon “”, un one woman show in duein prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021.omaggia Ivacon due: arrivaGrandi ospiti si ...

Advertising

ginugiola : RT @discoradioIT: No Bra Day, oggi #nobraday - plmorandini : @markorusso69 Cambiando discorso @markorusso69 , ma le tue badanti festeggiano tutto l'anno? - ArmandaGelsomin : RT @discoradioIT: No Bra Day, oggi #nobraday - discoradioIT : No Bra Day, oggi #nobraday - Valentina_carl : Grazie Presidente Draghi. Grande presidente salvatore della Patria, anche rete4 di #Mediaset lo celebra ??????????????? #staseraitalia -