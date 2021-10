Mauro Icardi | le scuse pubbliche a Wanda Nara su Instagram | lei non risponde | ma… FOTO

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continuano le mosse social diper tentare di riconquistare: dopo lee la dedica per il compleanno della moglie, il calciatore chiede scusa pubblicamente sul suo profilo. Scopriamo cosa ha dichiarato e la reazione di. Leggi anche:, divorzio: come ha scoperto il tradimento di? I dettagli ...

fa pace con Wanda Nara: il messaggio del giocatore su Instagram Un altro capitolo della "saga" degli's sembra essere stato scritto. Dopo che nei giorni scorsi Wanda Nara , compagna e agente del giocatore del Psg aveva fatto sapere al mondo attraverso Instagram che la loro love story era stata ...Le parole che non ti aspetti Elodie e Marracash, il motivo della rottura NON PERDERTI ANCHE >assente dalla partita contro il Lipsia, Wanda Nara pronta a distruggerlo È stato proprio il ...Wanda Nara e Icardi potrebbero aver fatto pace: il calciatore chiede scusa pubblicamente alla mogli su Instagram, ma lei non risponde FOTO ...Non ci sarà l'Inter nel futuro del calciatore, che tanto piace al Milan. Ad annunciarlo è Biasin, che esclude un approdo in nerazzurro ...