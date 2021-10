Massimo Giletti | brutto ‘incidente’ | avete visto cos’è successo?

Advertising

BaritaliaNews : Massimo Giletti sui social con il naso fasciato e poi spiega cosa è accaduto - nonelarena : #rassegnastampa L'intervista a Massimo #Giletti sul @corrmezzogiorno a proposito dell'inchiesta sulle #coop a… - infoitcultura : Massimo Giletti con il naso fratturato: cos’è successo - infoitcultura : Massimo Giletti: «Inchiesta Salerno, noi non ci fermeremo. E stasera faremo sentire le intercettazioni» - infoitcultura : Massimo Giletti si fratturato il naso ecco come se l rotto -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Sta attraversando un momento molto particolare il noto giornalista e conduttore televisivo italianoche sui social ha raccontato del bruttissimo incidente di cui è rimasto vittima. Il noto presentatore TV è apparso con il naso fasciato e ha raccontato a tutti i suoi follower cosa gli ...si è rotto il naso giocando a calcio. Lo ha spiegato in prima persona durante il lancio social degli argomenti in programma a ' Non è l'Arena ' questa sera. 'Qualcuno di voi dirà: 'Ma ...Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso.', spiega Massimo Giletti con un pizzico di ironia. Appassionato di pallone, tifoso juventino sfegatato, Giletti adora scendere in campo ...Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:39. Massimo Giletti si è rotto il naso giocando a calcio. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso…», ha dichiarato il conduttore che sfoggia un vi ...