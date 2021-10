Maresciallo Lombardo, il figlio: “Mio padre non si è suicidato, ora c’è la prova” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Mio padre non si è suicidato. Adesso c’è anche la prova della perizia calligrafica. Quella lettera di addio non è mai stata scritta da mio padre, come sosteniamo dal primo istante. La Procura di Palermo deve riaprire l’inchiesta sulla sua morte. Dopo quasi 30 anni è arrivato il momento della verità”. Fabio Lombardo, il figlio del Maresciallo dei Carabinieri Antonino Lombardo, trovato morto nella caserma dei Carabinieri di Palermo nel marzo del 1995, non ha mai creduto alla tesi del suicidio di suo padre. E non ha mai smesso di lottare per “conoscere finalmente la verità”. “Vogliamo sapere cosa è successo quel giorno, e cosa ha portato alla morte di mio padre – racconta Fabio Lombardo in una intervista ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Mionon si è. Adesso c’è anche ladella perizia calligrafica. Quella lettera di addio non è mai stata scritta da mio, come sosteniamo dal primo istante. La Procura di Palermo deve riaprire l’inchiesta sulla sua morte. Dopo quasi 30 anni è arrivato il momento della verità”. Fabio, ildeldei Carabinieri Antonino, trovato morto nella caserma dei Carabinieri di Palermo nel marzo del 1995, non ha mai creduto alla tesi del suicidio di suo. E non ha mai smesso di lottare per “conoscere finalmente la verità”. “Vogliamo sapere cosa è successo quel giorno, e cosa ha portato alla morte di mio– racconta Fabioin una intervista ...

