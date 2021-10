Lukaku, che sfortuna: si procura il rigore ma esce quasi in lacrime (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua il momento nero per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è uscito per infortunio nel match di Champions contro il Malmoe. Dopo esser stato uno dei trasferimenti più discussi dell’estate Romelu Lukaku sembra vivere un momento molto difficile con la maglia del Chelsea. L’attaccante belga non segna da diverse partite consecutive e questa sera nel match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua il momento nero per Romelu. L’attaccante belga è uscito per infortunio nel match di Champions contro il Malmoe. Dopo esser stato uno dei trasferimenti più discussi dell’estate Romelusembra vivere un momento molto difficile con la maglia del Chelsea. L’attaccante belga non segna da diverse partite consecutive e questa sera nel match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

