LUCE DEI TUOI OCCHI | QUINTA PUNTATA | FONTANA CONFESSA DI AVER “COMPRATO” MARTINA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quinto e penultimo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con l’avvincente giallo melò “dei” che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Le vicende ambientate nell’accademia di danza di Vicenza stanno appassionando oltre 3 milioni di telespettatori. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala.dei– TramaNella lettera, Luigi ha ...