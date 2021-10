Love is in the air anticipazioni oggi 20 ottobre 2021: Serkan trova Eda e passa la notte con lei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella puntata di Love is in the Air? in onda oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, si vedrà che dopo aver ritrovato Eda nel bosco, Serkan la porterà in una baita dove i due parleranno a lungo del loro passato amore e trascorreranno la notte dormendo insieme abbracciati. Ed è così che li troveranno al mattino i rispettivi fidanzati Selin e Deniz, che a loro volta, all’insaputa di tutti, si sono baciati e hanno trascorso la notte insieme. Costabile e Gemma è già finita! Stando alle anticipazioni, si sarebbe conclusa definitivamente la storia tra la dama del trono over e il cavaliere pugliese Spoiler di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella puntata diis in the Air? in onda, mercoledì 20, si vedrà che dopo aver rito Eda nel bosco,la porterà in una baita dove i due parleranno a lungo del loroto amore e trascorreranno ladormendo insieme abbracciati. Ed è così che li troveranno al mattino i rispettivi fidanzati Selin e Deniz, che a loro volta, all’insaputa di tutti, si sono baciati e hanno trascorso lainsieme. Costabile e Gemma è già finita! Stando alle, si sarebbe conclusa definitivamente la storia tra la dama del trono over e il cavaliere pugliese Spoiler di ...

