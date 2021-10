LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: comincia lo scratch con Martina Fidanza, poi Ganna con il quartetto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44 30 giri alla conclusione: nessun attacco, nessuna bagarre, situazione ancora piuttosto tranquilla. 19.42 Gara decisamente controllata in avvio, andatura che non è certamente forsennata. 19.40 cominciano i quaranta giri di questa prima finale dei Mondiali di Ciclismo su pista! 19.39 Olandesi qualificati con il miglior tempo nel team sprint: Men’s Team Sprint Qualis No surprises as the @Olympics Champions go fastest ahead of France and Germany#Roubaix2021 pic.twitter.com/EWbnWIvrsv — UCI Track Cycling (@UCI Track) October 20, 2021 19.37 Martina Fidanza è prima nel ranking Uci in questa specialità: il quinto posto agli Europei non rappresenta appieno le sue qualità, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 30 giri alla conclusione: nessun attacco, nessuna bagarre, situazione ancora piuttosto tranquilla. 19.42 Gara decisamente controllata in avvio, andatura che non è certamente forsennata. 19.40no i quaranta giri di questa prima finale deidisu! 19.39 Olandesi qualificati con il miglior tempo nel team sprint: Men’s Team Sprint Qualis No surprises as the @Olympics Champions go fastest ahead of France and Germany#Roubaixpic.twitter.com/EWbnWIvrsv — UCI Track Cycling (@UCI Track) October 20,19.37è prima nel ranking Uci in questa specialità: il quinto posto agli Europei non rappresenta appieno le sue qualità, ...

