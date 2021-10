Letta non si illuda: alle Politiche Salvini e Meloni non favoriranno la vittoria del centrosinistra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È ovvio che per qualche mese il trionfalismo di Letta e del PD dominerà la scena, in parte esso è giustificato visto l’entità del successo ottenuto alle amministrative. Però dopo i fuochi d’artificio qualche riflessione si imporrà, in primo luogo perché da tutti i punti di vista le elezioni amministrative sono diverse da quelle Politiche, in secondo luogo perché più volte nel passato (data fondamentale quella del 1993) la sinistra ha vinto le amministrative e ha perso le Politiche, in terzo luogo perché bisognerà rispondere a due domande: si è trattato di un successo della sinistra o piuttosto di un disastro del centro-destra? Conseguente a questa domanda: Letta e compagni pensano che anche alle prossime Politiche la Meloni e specialmente ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È ovvio che per qualche mese il trionfalismo die del PD dominerà la scena, in parte esso è giustificato visto l’entità del successo ottenutoamministrative. Però dopo i fuochi d’artificio qualche riflessione si imporrà, in primo luogo perché da tutti i punti di vista le elezioni amministrative sono diverse da quelle, in secondo luogo perché più volte nel passato (data fondamentale quella del 1993) la sinistra ha vinto le amministrative e ha perso le, in terzo luogo perché bisognerà rispondere a due domande: si è trattato di un successo della sinistra o piuttosto di un disastro del centro-destra? Conseguente a questa domanda:e compagni pensano che ancheprossimelae specialmente ...

