L’eolico di Civitavecchia e il cattivo uso dei soldi del Pnrr (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La fretta nel varare le “riforme” per l’accesso ai fondi del Next Generation Ue spinge sullo sfondo il permanere di principi che non innovano l’economia sociale corroborando, invece, i meccanismi di comando e una distribuzione di poteri che reitera opere, infrastrutture e una delega al sistema delle imprese, che contraddice le aspettative di una pertinente autocritica del sistema per un cambiamento strutturale dei suoi indirizzi. I pochi titoli sui Pnrr che circolano, silenziati dal clamore delle manifestazioni contro il green … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La fretta nel varare le “riforme” per l’accesso ai fondi del Next Generation Ue spinge sullo sfondo il permanere di principi che non innovano l’economia sociale corroborando, invece, i meccanismi di comando e una distribuzione di poteri che reitera opere, infrastrutture e una delega al sistema delle imprese, che contraddice le aspettative di una pertinente autocritica del sistema per un cambiamento strutturale dei suoi indirizzi. I pochi titoli suiche circolano, silenziati dal clamore delle manifestazioni contro il green … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SA_Casilina : RT @LazioInnova: ??? SAVE THE DATE Venerdì 22 ottobre alle ore 10:00, presso il Porto di Civitavecchia, si terrà l’evento “Eolico Offshore… - DiovmaeC : RT @LazioInnova: ??? SAVE THE DATE Venerdì 22 ottobre alle ore 10:00, presso il Porto di Civitavecchia, si terrà l’evento “Eolico Offshore… - LazioInnova : ??? SAVE THE DATE Venerdì 22 ottobre alle ore 10:00, presso il Porto di Civitavecchia, si terrà l’evento “Eolico Of… - 0766news_TripTv : ?? A Civitavecchia un convegno sull’eolico offshore ???? Leggi l'articolo ?? - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ??? Venerdì 22 ottobre ore 10.00 ?? Evento “Eolico Offshore per la #transizioneecologica ecologica di Civitavecchia: sfide… -

Ultime Notizie dalla rete : L’eolico Civitavecchia L'eolico di Civitavecchia e il cattivo uso dei soldi del Pnrr | il manifesto Il Manifesto