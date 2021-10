"Legittimo l'obbligo vaccinale per i sanitari". Il Consiglio di Stato chiude la vicenda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata oggi ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l’obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. L’art. 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale - e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildicon una sentenza pubblicata oggi ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatoridella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l’contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personaleo dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. L’art. 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di coperturasul territorio nazionale - e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza ...

