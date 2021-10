La regina Elisabetta rifiuta un premio per anziani

Advertising

SkyTG24 : 'Vecchio è chi si sente tale', la Regina Elisabetta rifiuta premio di 'Anziana dell'Anno' - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha rifiutato un premio destinato ad anziani. 'Grata, ma pensa si diventa vecchi solo quando… - SkyTG24 : Così la regina ha rifiutato il premio della rivista 'Oldie' - Clau99559991 : RT @SkyTG24: 'Vecchio è chi si sente tale', la Regina Elisabetta rifiuta premio di 'Anziana dell'Anno' - argo979 : La Regina Elisabetta rifiuta il premio “Anziana dell’anno”: “Ancora è presto, ne riparliamo tra 30 anni” -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Articolo in aggiornamento LaII ha cancellato un viaggio in programma in Irlanda del Nord. Buckingham Palace riferisce che la monarca inglese ha accettato, anche se con riluttanza, una raccomandazione medica di ...Pasta, patate e riso sono esclusi dal regime alimentare di Kate che deve seguire il protocollo imposto dalla: questi alimenti non vengono preparati dagli chef reali perché rischiano ...La rivista “The Oldie”, dedicata alla terza età, voleva assegnare il premio “Oldie of the Year” alla regina Elisabetta, 95 ...La 95enne regina d’Inghilterra ha infatti rifiutato un premio assegnatoli dalla rivista britannica “ Oldie ”, ovvero l'Oldie of the Year Award, qualcosa che in italiano si può tradurre nel “ premio al ...