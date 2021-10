La regina Elisabetta rifiuta il premio Anziani dell’anno | “Una persona è vecchia quando si sente tale”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lail” “Sua Maestà crede che unasiaquanto si, quindi lanon crede di soddisfare i criteri indispensabili per accettare il”. Con una risposta secca, ma cortese il segretariole dellaII hato il“Oldies of the year” (in italiano: “”). Ilviene conferito dalla rivista britannica The Oldie, un mensile nato nel 1992 e dedicato alla terza età, scritto dacon toni ironici. Dopo ...

Nel Regno Unito si è creato il panico per le ultime notizie sulla. I medici le hanno consigliato di annullare l'imminente viaggio in Irlanda del Nord . Sua Maestà avrebbe dovuto portare a termine alcuni impegni nei prossimi giorni, ma i dottori ...Niente di serio, ha chiarito Buckingham Palace con un secondo comunicato. La breaking news aveva subito fatto il giro del mondo: la(95 anni) era stata messa a riposo forzato dai medici, e aveva dovuto accettare di annullare il viaggio in Irlanda del Nord… Ecco come è andata. Foto Getty Dal sorriso alla ...La passione della Regina Elisabetta sembra ormai troppo pericolosa per la monarca del Regno Unito, che ha dovuto ascoltare il medico.?La Regina Elisabetta ha rifiutato il premio di anziana dell’anno dicendo che è “vecchio solo chi si sente tale”. Ecco, nel caso di Claudio Ranieri non potrebbe esserci niente di più vero. Compie oggi ...