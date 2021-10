Juventus, Bonucci: «Prima giocavamo per Ronaldo. Pensavamo risolvesse lui i problemi» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bonucci ha rivelato dopo la vittoria della Juventus che la squadra sta cambiando dopo l’addio di Ronaldo Leonardo Bonucci ai microfoni di SkySport ha commentato la vittoria della Juventus contro lo Zenit. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI CRISTIANO Ronaldo – «Nel recente passato avevamo perso le caratteristiche da Juve. giocavamo con un campione accanto (Cristiano Ronaldo ndr) e volevamo metterlo nelle condizioni di fare bene, perdendo la voglia di sacrificarci pensando che lui risolvesse le gare. Bravo il mister a farci ritrovare le giuste motivazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha rivelato dopo la vittoria dellache la squadra sta cambiando dopo l’addio diLeonardoai microfoni di SkySport ha commentato la vittoria dellacontro lo Zenit. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI CRISTIANO– «Nel recente passato avevamo perso le caratteristiche da Juve.con un campione accanto (Cristianondr) e volevamo metterlo nelle condizioni di fare bene, perdendo la voglia di sacrificarci pensando che luile gare. Bravo il mister a farci ritrovare le giuste motivazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

