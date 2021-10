Juve | occhio | lo Zenit è una macchina da gol con animo brasiliano e una punta iraniana

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Guai a sottovalutare lo, che ha battuto largamente il Malmoe e soprattutto messo in difficoltà il Chelsea a Stamford Bridge. Ha il miglior attacco in Russia e una buonissima media nel possesso ...

staffetta ? La coppia di attaccanti alla quale si riferisce il tecnico dellaè formata da Dzyuba e Azmoun: il primo un gigante di 197 centimetri per 97 chili che fa inevitabilmente della ...Guardare al futuro con fiducia, cercando di ringiovanire la squadra tenendo sempre d'il bilancio e il monte ingaggi. La strategia della Juventus è chiara e del resto la dirigenza in questi ...ROMA NAPOLI MASSA – In queste ultime giornate, la Roma non ha avuto un feeling perfetto con le direzioni arbitrali, vedasi i casi con la Juve e con la Lazio. I giallorossi però sono pronti a lasciarsi ...I russi hanno il miglior attacco del campionato locale, fanno molto possesso palla e un centravanti tecnico e potente. Il trequartista Claudinho fornisce una buona dose di imprevedibilità ...