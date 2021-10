Inneggia la duce e fa il saluto fascista, la Lazio sospende l'addestratore dell'aquila Olympia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' diventato un caso e non poteva essere altrimenti, il falconoiere della Lazio che fa il saluto fascista. Juan Bernabé, lo storico addestratore dell'aquila Olympia, simbolo della Lazio, si è reso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' diventato un caso e non poteva essere altrimenti, il falconoiereche fa il. Juan Bernabé, lo storico, simbolo, si è reso ...

capuanogio : La #Lazio sospende con effetto immediato l’addestratore dell’aquila Olimpia ripreso in un video mente fa il saluto… - CervatoEmanuela : RT @PBerizzi: Questo è Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell’aquila Olimpia dell'@OfficialSSLazio . Fa il saluto romano e inneggia al du… - marcovarini : RT @capuanogio: La #Lazio sospende con effetto immediato l’addestratore dell’aquila Olimpia ripreso in un video mente fa il saluto romano e… - bruno01081977 : RT @capuanogio: La #Lazio sospende con effetto immediato l’addestratore dell’aquila Olimpia ripreso in un video mente fa il saluto romano e… - SoLillo1Scl : @sessoesarrismo xexhuebdxuhedbx quindi na scritta sul muro equivale ad uno che lavora pe la società che inneggia al… -