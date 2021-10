Icardi e Wanda Nara: pace fatta dopo le corna? «Grazie per crederci ancora» FOTO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauro Icardi pare stia tentando in tutti i modi di riconquistare la moglie Wanda Nara, dopo il presunto tradimento, e nelle ultime ore un nuovo post su Instagram sembra dare qualche speranza: hanno fatto pace? Scopriamo cosa è successo. Leggi anche: Wanda Nara ha chiesto il divorzio? Icardi disperato «Se non mi perdoni non gioco più»… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauropare stia tentando in tutti i modi di riconquistare la moglieil presunto tradimento, e nelle ultime ore un nuovo post su Instagram sembra dare qualche speranza: hanno fatto? Scopriamo cosa è successo. Leggi anche:ha chiesto il divorzio?disperato «Se non mi perdoni non gioco più»… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - Affaritaliani : Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme? Il post su Instagram di Mauro: 'Ti amo' - ParliamoDiNews : icardi-wanda nara: la più grande telenovela dell’era social – hanno fatto pace? forse. lei pubblica - Sport… -