I figli si comportano male? I genitori vanno in punizione. In Cina in arrivo una legge sull'educazione familiare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se i bambini fanno i cattivi, i genitori vanno in punizione. E' questa la strada indicata dalla nuova bozza di legge sulla promozione dell'educazione familiare allo studio dell'Assemblea nazionale del popolo cinese.

Ultime Notizie dalla rete : figli comportano I figli si comportano male? Ora Pechino vuole punire i genitori "Ci sono molte ragioni per cui gli adolescenti si comportano male e la mancanza o l'inappropriata educazione familiare è la causa principale", ha spiegato Zang Tiewei, portavoce della Commissione per ...

