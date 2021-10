Grillo difende il reddito di cittadinanza | “Una delle riforme sociali più importanti della storia”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il fondatore del Movimento cinque stelle Beppesu twitter e sul suo blog ildi, definendolo “unapiùnostra repubblica”. Il provvedimento è uno dei temi su cui più si è discusso in vista dell’approvazione del documento programmatico di bilancio e il Consiglio dei ministri ha deciso che “il livello di spesa deldiviene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli”.ha esaminato i dettaglimisura voluta dal movimento per combattere la povertà, ...

Così Beppe, sul suo blog,il reddito di cittadinanza citando i dati Inps. . 20 ottobre 2021Così Beppe, sul suo blog,il reddito di cittadinanza citando i dati Inps. "Proviamo a "far di conto" - scrive il fondatore M5S in un lungo post - al reddito di cittadinanza, una delle ..."Il reddito di cittadinanza" è "una delle riforme sociali più importanti della storia della nostra Repubblica". Lo afferma 'Giuseppe rag. Grillo' in un post pubblicato sul suo blog dal titolo 'L'ancor ...Il garante del Movimento 5 Stelle interviene sul suo blog in difesa del Reddito di cittadinanza, “una delle riforme sociali più importanti ...