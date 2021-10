Green pass, nuove regole in Europa: verso una soluzione per i vaccinati con Sputnik (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono circa 50 mila colf e badanti, originari di Paesi extra Ue, sprovvisti di Green pass, secondo l’Osservatorio Domina. Si tratta di persone provenienti per lo più dall’Est Europa o dal Sud est asiatico a cui è stato somministrato il vaccino russo Sputnik o i cinesi Sinovac o Sinopharm che, al momento, non sono stati approvati dall’Ema (agenzia europea del farmaco) e che, dunque, non bastano per ottenere la certificazione verde anti-Covid. Proprio qualche giorno fa il governo, nelle Faq, ha spiegato che anche colf e badanti devono avere il Green pass, senza se e ma. Altrimenti non potranno lavorare e, anzi, dovranno lasciare subito l’alloggio. Per evitare il caos, allora, si sta pensando a una soluzione “tampone”: riconoscere subito i vaccini non approvati dall’Ema ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono circa 50 mila colf e badanti, originari di Paesi extra Ue, sprovvisti di, secondo l’Osservatorio Domina. Si tratta di persone provenienti per lo più dall’Esto dal Sud est asiatico a cui è stato somministrato il vaccino russoo i cinesi Sinovac o Sinopharm che, al momento, non sono stati approvati dall’Ema (agenzia europea del farmaco) e che, dunque, non bastano per ottenere la certificazione verde anti-Covid. Proprio qualche giorno fa il governo, nelle Faq, ha spiegato che anche colf e badanti devono avere il, senza se e ma. Altrimenti non potranno lavorare e, anzi, dovranno lasciare subito l’alloggio. Per evitare il caos, allora, si sta pensando a una“tampone”: riconoscere subito i vaccini non approvati dall’Ema ...

