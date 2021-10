Grande Fratello Vip, pronti ad entrare due nuovi concorrenti: ecco quando (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Due nuovi inquilini in procinto di varcare la porta rossa del Gf Vip: ecco chi sono e quando entreranno. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dueinquilini in procinto di varcare la porta rossa del Gf Vip:chi sono eentreranno.

Advertising

PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip: Lui vuole la tregua e Lei vuole la guerra - koala_moonlight : che vergogna comunque mi dispiace tanto per quella ragazza era molto meglio quando amici era solo un talent e non u… - giuseppee001 : @HoneyBad16 Ma infatti tutto tu hai detto, si parla di GRANDE FRATELLO, entrambe hanno fatto il gf ,ho usato l'hash… - Alba85009118 : @AlessiaGuetti @GioiaKiss Secondo te queste persone vivono per il #gfvip? Poi mi chiedi perché mi inalbero.. Credi… - Luca56609459 : Allora scusa miriana se per te è tutto un gioco e per lui no !! Perché scherzi Con i sentimenti di Nicola !! Già… -