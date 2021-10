Gli World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino raccontano il loro nuovo album (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Per intraprendere questo nuovo viaggio ho voluto coinvolgere Gaetano Partipilo e Fabio Giachino, due musicisti eclettici e aperti all’esplorazione, oltre a essere due eccellenti solisti” Da venerdì 15 ottobre 2021, in radio e su tutti i digital stores, il nuovo disco firmato World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino, pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni. Anticipato dal singolo Free, in promozione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 settembre 2021, World Expansion è il nuovo album firmato World Expansion alias ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Per intraprendere questoviaggio ho voluto coinvolgere Gaetanoe Fabio, due musicisti eclettici e aperti all’esplorazione, oltre a essere due eccellenti solisti” Da venerdì 15 ottobre 2021, in radio e su tutti i digital stores, ildisco firmato, pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni. Anticipato dal singolo Free, in promozione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 settembre 2021,è ilfirmato...

Advertising

ArteFair : WOMAN’S WORLD Il mondo con gli occhi delle donne - Virus1979C : RT @andreabettini: Il #COVID19 colpisce duramente la Russia: a Mosca dal 25 ottobre lockdown di quattro mesi per gli anziani. La pandemia p… - enzoblogger : Proprio non lo volete capire,vogliono pure i bambini,Gli studi ed il cts afferma che non esiste imm@nitá di gr@gge,… - cecchigia60 : Per quelli che... ''tanto ho i figli piccoli quindi non li vaccino...'' Tra 10 giorni gli Stati Uniti inizieranno… - pallonatefaccia : Niente di nuovo, purtroppo: già nel 2005 avevano costretto la società a cancellare il trasferimento del nigerino Nd… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli World Cinque serie da non perdere su Disney+ ... tra cui anche la docu - serie originale italiana 'Ndrangheta, World Wide Mafia che racconterà per ... mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi. Dopesick: Dichiarazione di ...

Fotografia: Siena Awards, mostra diffusa apre porta al mondo ... vetrine e spazi interni accoglieranno gli scatti di 'Imagine All The People Sharing All the World', allestita in occasione del Siena Awards 2020 e chiusa prematuramente lo scorso anno a causa del ...

Gli World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino raccontano il loro nuovo album L'Opinionista Deliveroo celebra il World Pasta Day Deliveroo celebra il World Pasta Day rivelando alcuni dati relativi agli ordini di pasta effettuati dagli utenti sulla piattaforma ...

New World, guida al trasferimento tra server: quali sono i mondi più affollati? Siete pronti per effettuare il trasferimento di server? Scopriamo assieme quali sono quelli più affollati e quelli meno pieni.

... tra cui anche la docu - serie originale italiana 'Ndrangheta,Wide Mafia che racconterà per ... mentre cercano di decifrareindizi prima che sia troppo tardi. Dopesick: Dichiarazione di ...... vetrine e spazi interni accoglierannoscatti di 'Imagine All The People Sharing All the', allestita in occasione del Siena Awards 2020 e chiusa prematuramente lo scorso anno a causa del ...Deliveroo celebra il World Pasta Day rivelando alcuni dati relativi agli ordini di pasta effettuati dagli utenti sulla piattaforma ...Siete pronti per effettuare il trasferimento di server? Scopriamo assieme quali sono quelli più affollati e quelli meno pieni.