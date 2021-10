GF Vip: Lulu abbandona il gioco e la casa…forse (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lulù Selassié dice addio al Grande Fratello 6? Lulù si sta semplicemente sfogando oppure è davvero crollata? Sembrerebbe insofferente nella casa a causa di Manuel e dell’allontanamento che il ragazzo ha voluto nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata Lulù Selassié ha svelato un triste evento della sua vita. La gieffina ha raccontato ad Alfonso Signorini l’episodio di revenge porn di cui è stata vittima. A soli 15 anni Lulù ha vissuto tale violenza, e ha dichiarato che questa difficile esperienza ha influenzato e, influenza tutt’ora, il suo comportamento. Dopo tale dichiarazione la gieffina si aspettava che Manuel le stesse vicino e invece il coinquilino l’ha ignorata, questo l’ha fatta crollare definitivamente. Lulù ha poi svelato: “Me ne voglio andare via” Lulù abbandona la casa? Lulù Selassié ha vissuto un momento di sfogo dopo avere raccontato il ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lulù Selassié dice addio al Grande Fratello 6? Lulù si sta semplicemente sfogando oppure è davvero crollata? Sembrerebbe insofferente nella casa a causa di Manuel e dell’allontanamento che il ragazzo ha voluto nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata Lulù Selassié ha svelato un triste evento della sua vita. La gieffina ha raccontato ad Alfonso Signorini l’episodio di revenge porn di cui è stata vittima. A soli 15 anni Lulù ha vissuto tale violenza, e ha dichiarato che questa difficile esperienza ha influenzato e, influenza tutt’ora, il suo comportamento. Dopo tale dichiarazione la gieffina si aspettava che Manuel le stesse vicino e invece il coinquilino l’ha ignorata, questo l’ha fatta crollare definitivamente. Lulù ha poi svelato: “Me ne voglio andare via” Lulùla casa? Lulù Selassié ha vissuto un momento di sfogo dopo avere raccontato il ...

Advertising

annastellare : RT @jennyjufrdr8: #gfvip Gf Vip, malore per Miriana nella notte? Lulù: «Hanno chiamato il medico». Cosa è accaduto - romapuledrina : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié pensa di lasciare il GF Vip: “Mi manca Manuel, però ieri mi ha deluso” - lillydessi : #Miriana #GrandeFratelloVip #GFVip2021 #Vip, #malore per #Miriana nella #notte? #Lulù: «Hanno chiamato il #medico».… - infoitcultura : GF Vip, Lulù Selassiè in crisi nera per Manuel Bortuzzo: “È glaciale” - LaNostraTv - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Lulù Selassié: 'A volte è pesante, ma ha bisogno di tanto affetto' -