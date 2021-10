Francesco Mandelli, chi è: età, altezza, peso, la fidanzata e la loro figlia Giovanna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando ha cominciato a lavorare per Mtv è stato soprannominato Nongiovane, che poi si è contratto in Nongio’ e oggi c’è ancora chi lo chiama così. Francesco Mandelli, difficile non saperlo, è un interprete, direttore di regia, presentatore televisivo e radiofonico che si è fatto amare dal pubblico soprattutto per il duo comico I soliti Idioti con Fabrizio Biggio. Sono davvero tante le avventure artistiche che ha intrapreso negli anni, questo perché Francesco Mandelli è un vero e proprio talento poliedrico. Oltre ad aver ricoperto in modo vincente più ruoli nello spettacolo, sia davanti alla cinepresa che dietro, nonché presentare show e doppiare film, ha anche scritto due libri: Osnangeles e Mia figlia è un’astronave. Chi è Francesco Mandelli: anni, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando ha cominciato a lavorare per Mtv è stato soprannominato Nongiovane, che poi si è contratto in Nongio’ e oggi c’è ancora chi lo chiama così., difficile non saperlo, è un interprete, direttore di regia, presentatore televisivo e radiofonico che si è fatto amare dal pubblico soprattutto per il duo comico I soliti Idioti con Fabrizio Biggio. Sono davvero tante le avventure artistiche che ha intrapreso negli anni, questo perchéè un vero e proprio talento poliedrico. Oltre ad aver ricoperto in modo vincente più ruoli nello spettacolo, sia davanti alla cinepresa che dietro, nonché presentare show e doppiare film, ha anche scritto due libri: Osnangeles e Miaè un’astronave. Chi è: anni, ...

