Forza nuova | Rossomando Pd | ' non c' e' spazio per distinzioni o benaltrismi'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Richiamarsi al fascismo oggi e attaccare la sede di un sindacato non è un fenomeno folkloristico, è un attacco anche simbolico ed è quindi dirimente da che parte si sta. L'antifascismo non è di una parte politica, ma rappresenta l'unità repubblicana". Così in aula la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd Anna Rossomando, intervenendo nel corso del dibattito sulle mozioni per lo scioglimento di Forza nuova. "Oggi tutto il Parlamento dovrebbe riconoscersi non solo nella condanna di quell'atto ma nel respingimento di ogni attacco e nel chiedere lo scioglimento di Forza nuova. Questa è l'unità repubblicana nel pluralismo e nel riconoscimento pieno dei valori della nostra Costituzione ed è l'alto compito cui siamo richiamati. Questo è lo spirito ...

