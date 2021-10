Facebook sta per cambiare nome. Ecco perché (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Facebook cambia nome in vista di un rebranding dell’azienda e della costruzione del suo metaverso. Secondo alcune fonti, una delle quali è quella di The Verge, il CEO Mark Zuckerberg ha intenzione di parlare della novità alla conferenza annuale della società il prossimo 28 ottobre. LEGGI ANCHE > In attesa di capire cos’è il metaverso, Facebook cerca 10mila persone per costruirlo perché Facebook cambierà nome? L’intenzione che ha portato l’azienda Facebook all’ipotesi di cambiare nome è quella del rebranding che – per chi non lo sapesse – vuol dire conferire ad un prodotto conosciuto e distribuito con un nome, un nuovo appellativo o una diversa identità. Il rebrand posizionerebbe l’app dell’azienda ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021)cambiain vista di un rebranding dell’azienda e della costruzione del suo metaverso. Secondo alcune fonti, una delle quali è quella di The Verge, il CEO Mark Zuckerberg ha intenzione di parlare della novità alla conferenza annuale della società il prossimo 28 ottobre. LEGGI ANCHE > In attesa di capire cos’è il metaverso,cerca 10mila persone per costruirlocambierà? L’intenzione che ha portato l’aziendaall’ipotesi diè quella del rebranding che – per chi non lo sapesse – vuol dire conferire ad un prodotto conosciuto e distribuito con un, un nuovo appellativo o una diversa identità. Il rebrand posizionerebbe l’app dell’azienda ...

robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) un post Facebook di Luca Morisi del 21 aprile 2019: Salvini che imbraccia… - Mov5Stelle : Sull’ergastolo ostativo si sta giocando una battaglia fondamentale per il nostro ordinamento antimafia, ed è per qu… - Digital_Day : Questa è grossa: Facebook cambia nome? - telefoninonet : Facebook: l’azienda sta per cambiare nome - infoiteconomia : Facebook sta progettando di cambiare nome -