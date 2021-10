Equal Sailing di vela | il progetto sportivo di Giulia Conti e Francesca Clapcich

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è uninternazionale voluto da, atlete olimpiche e campionesse del mondo, con l’obiettivo di promuovere un ambiente equo e competitivo per tutti i velisti professionisti. Ildà l’opportunità alle migliori veliste del mondo di partecipare a sessioni d’allenamento e competere ad alto livello, per sviluppare competenze tecniche fondamentali per promuovere la carriera e ridurre la differenza di genere nella. Le opportunità di carriera cheoffre includono la possibilità di partecipare all’iniziativa della 69F Academy, dove una selezione delle migliori veliste del mondo (il 20% delle quali scelte tra le più promettenti U25) ...

Porto Cervo, 20 ottobre 2021. A partire da domani 21 ottobre, Young Azzurra prenderà parte alla tappa finale della Youth Foiling Gold Cup, manifestazione nata in alternativa alla Youth America's Cup c ...