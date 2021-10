Diretta Zenit-Juventus 0-0. Botta e risposta: grande occasione per McKennie, la difesa regge (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Diretta Zenit-Juventus 0-0SECONDO TEMPO53' - Lo Zenit si affaccia dalle parti di Szczesny: Malcom e Claudinho ci provano, la difesa bianconera chiude bene51'... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021)0-0SECONDO TEMPO53' - Losi affaccia dalle parti di Szczesny: Malcom e Claudinho ci provano, labianconera chiude bene51'...

Advertising

infoitsport : Zenit-Juventus, diretta streaming: dove vedere la partita stasera - zazoomblog : Diretta Zenit-Juventus 0-0. Inizia il secondo tempo dopo 45 a reti inviolate - #Diretta #Zenit-Juventus #Inizia - zazoomblog : Diretta Zenit - Juventus 0 - 0. Occasione per Chiesa bianconeri in pressione - #Diretta #Zenit #Juventus… - lillydessi : In campo United-Atalanta 0-2 Zenit-Juventus 0-0 DIRETTA - zazoomblog : LIVE Champions League 20-10-21 Zenit-Juventus: segui la diretta testuale - #Champions #League #20-10-21 -