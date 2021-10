Advertising

baratto_m : RT @qn_giorno: #Covid, 142 positivi in una settimana nelle #scuole di #Milano e #Lodi - qn_giorno : #Covid, 142 positivi in una settimana nelle #scuole di #Milano e #Lodi - ivl24_it : Emergenza Covid, il bollettino odierno della Regione Calabria - infoitinterno : TOSCANA, Nuovi 142 casi di Covid-19. 4 i decessi - wamnews_italian : Gli Emirati Arabi Uniti annunciano 104 nuovi casi di COVID-19, 142 recuperi, nessun decesso nelle ultime 24 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 142

IL GIORNO

E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Ats Milano secondo cui, tra l'11 e il 17 ottobre, si sono registratii positivi alcon 1.746 persone in isolamento . Di questi 1.713 sono ...... lo scorso anno, i ricoverati perin Italia erano 752 contro i 1133 di quest'anno , ad agosto ... Attualmente sono 50 in Lombardia contro idell'anno scorso . Il picco si è registrato ad agosto ...Resta invece sostanzialmente stabile rispetto alle scorse settimane il trend dei contagi nelle scuole di Milano e Lodi. Milano, 20 ottobre 2021 - In lieve calo i nuovi positivi al virus Sars Cov 2 a M ...Bagno a Ripoli 0. Barberino Tavarnelle 0. Greve in Chianti 2. Impruneta 0. San Casciano 0 – Tamponi ancora in grande numero in Toscana, trascinati soprattutto dai test rapidi, necessari per il Green P ...