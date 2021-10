“Cotto e Mangiato” | frittelle di patate e cipolle

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato uno sfizio, un fritto da preparare con pochi ingredienti ed in pochissimo tempo. La ricetta che segue è contenuta anche nella rivista ufficiale di, già in edicola. Ecco ledi. Cotte e mangiate! Ingredienti 600 g, 2rosse, rosmarino, 70 g farina Procedimento Peliamo le. Con una grattugia a fori grossi, grattugiamo dapprima le, successivamente lerosse. Uniamo tutte le verdure in una ciotola e le tamponiamo bene con la carta assorbente, in modo da asciugarle il più possibile. ...