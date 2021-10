Così Warhol dipinse il suono dei Velvet Underground (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il regista Todd Haynes racconta la nascita e i segreti del gruppo più iconico (e litigioso) degli anni '60 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il regista Todd Haynes racconta la nascita e i segreti del gruppo più iconico (e litigioso) degli anni '60

Ultime Notizie dalla rete : Così Warhol Così Warhol dipinse il suono dei Velvet Underground La distanza però è incolmabile, e si chiama Andy Warhol. Le performance dei Velvet sono così ipnotiche da lasciare in silenzio il pubblico, sbalordito, per cinque secondi alla fine di ogni canzone. ...

Case inglesi, interni con una personalità inconfondibile Qui gli interventi contemporanei non mancano, ma non prevalicano mai quell'estetica così codificata ...passato non muore mai Se non può rivendicarne la genesi (che idealmente va alla Factory di Warhol ...

