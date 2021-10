Conferenza stampa Sarri: «Marsiglia avversario difficile. Immobile sta bene» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Conferenza stampa Sarri: il tecnico analizza in Conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani con il Marsiglia In Conferenza stampa, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida di domani tra Lazio e Marsiglia. Marsiglia – «La partita di domani è difficile, giocheremo contro una squadra forte con un gioco tatticamente difficile da affrontare. Per noi ha grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo». Immobile – «Ciro è un calciatore che ha un’importanza elevata nel nostro gruppo. Non è facile pensare ad una sua gestione. In questo momento Ciro sta bene, ma ora ci aspettano sette partite in venti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021): il tecnico analizza inla sfida di Europa League in programma domani con ilIn, Maurizioha analizzato la sfida di domani tra Lazio e– «La partita di domani è, giocheremo contro una squadra forte con un gioco tatticamenteda affrontare. Per noi ha grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo».– «Ciro è un calciatore che ha un’importanza elevata nel nostro gruppo. Non è facile pensare ad una sua gestione. In questo momento Ciro sta, ma ora ci aspettano sette partite in venti ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - gualtierieurope : IN DIRETTA Conferenza stampa di Roberto Gualtieri #gualtierisindaco ?? - HestyNorma : RT @lazioland1900: Europa League | Lazio VS Marseille | Press conference and match dates and times, referees Europa League | Lazio VS Marse… - OfficialSSLazio : ? Termina qui la conferenza stampa pre partita di #LazioOM, a breve il report su -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Napoli, Spalletti: "Gara già decisiva. Ho dei dubbi su Mertens" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani con il Legia Varsavia Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani con il Legia Varsavia. PARTITA ...

Napoli - Legia Varsavia, Spalletti: "Se non vinciamo sarà dura. Osimhen va in panchina" ma Osimhen non parte dal 1'' L'allenatore del Napoli poi ha continuato in conferenza stampa, ribadendo l'importanza del match di domani. Quasi da dentro o fuori: ' Se non riusciamo a vincere sarà ...

AILoveRunning 2021, corsa non competitiva di solidarietà, il 21 ottobre conferenza stampa Toscana Notizie Conferenza stampa Sarri: «Marsiglia avversario difficile. Immobile sta bene» Conferenza stampa Sarri: il tecnico analizza in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani con il Marsiglia In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida di domani ...

AILoveRunning 2021, corsa non competitiva di solidarietà, il 21 ottobre conferenza stampa La conferenza stampa si terrà anche in modalità online I dettagli dell'evento solidale, che sostiene la ristrutturazione di 5 stanze di Casa Ail (la struttura che ospita gratuitamente malati e familia ...

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato indella partita di domani con il Legia Varsavia Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato indella partita di domani con il Legia Varsavia. PARTITA ...ma Osimhen non parte dal 1'' L'allenatore del Napoli poi ha continuato in, ribadendo l'importanza del match di domani. Quasi da dentro o fuori: ' Se non riusciamo a vincere sarà ...Conferenza stampa Sarri: il tecnico analizza in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani con il Marsiglia In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida di domani ...La conferenza stampa si terrà anche in modalità online I dettagli dell'evento solidale, che sostiene la ristrutturazione di 5 stanze di Casa Ail (la struttura che ospita gratuitamente malati e familia ...