Advertising

PianetaMilan : #Capello: “#Calabria? Pensavo non fosse da #Milan. Ora gioca bene ovunque” #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Capello: «Calabria? È cresciuto tanto. Nel #Milan si sente l’assenza di Diaz» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Capello su Calabria: ‘Non pensavo potesse giocare nel Milan, ora…’: Nel post partita su Sky Sport, Fabio Capello si… - gabri1901 : RT @MilanPress_it: La crescita di Calabria, l'assenza di Brahim... Parla #Capello?????? - Falla_Girare : RT @MilanPress_it: La crescita di Calabria, l'assenza di Brahim... Parla #Capello?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Calabria

Milan News

Commenta per primo Nel post partita su Sky Sport, Fabiosi è soffermato anche sulla crescita di Davide: 'è un giocatore che non pensavo potesse giocare nel Milan ai primi tempi. Era sempre in grande difficoltà, veniva sostituito ...... la recente ' batosta elettorale ' dove, da Roma a Milano, passando per il Sud ( laha '...- ha assicurato che almeno fino al 2026 la situazione tasse italiana non si smuoverà di un. ...Fabio Capello, intervenuto a SkySport24, ha commentato la sconfitta dei rossoneri ed ha esaltato la grande crescita di Davide Calabria. Il terzino ...Fabio Capello parla di Davide Calabria e Brahim Diaz, inquadrandoli come giocatori importanti nell’ambiente Milan «Calabria è un giocatore che non pensavo potesse giocare nel Milan ai primi tempi. Era ...