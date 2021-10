Berlusconi a pranzo con Meloni e Salvini a Villa Grande dopo le elezioni | concluso il vertice del centrodestra

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildelè durato due ore nella nuova residenza romana del Cavaliere in un clima di «massima collaborazione». La nota congiunta: «Schieramento compatto, no a una legge elettorale proporzionale»

Il primo vertice è all'ora di. I malumori del dopo elezioni, con la secca sconfitta in tutte ... ora di nuovo nella disponibilità di. Le foto e due barboncini Di quell'incontro tra ...... il commento del presidente della Regione Liguria: 'Il vertice tra, Meloni e Salvini? Lo ... 'Come mai non sono stato invitato a questoa tre? Questo lo davo per scontato, forse il ...Il pranzo di lavoro si è tenuto nel nuovo quartier generale romano del Cav, nella ex Villa Zeffirelli sull'Appia Antica. Il vertice del centrodestra. Nel comunicato congiunto del centrodestra si fa sa ...La prima a chiedere un vertice urgente era stata lunedì la presidente di Fratelli d'Italia, alla luce dell'esito deludente dei ballottaggi. Silvio Berlusconi è a Roma già da ieri e ora incontra Matteo ...