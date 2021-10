Bergamo, nuovi positivi in aumento: a Zanica 32 casi per un focolaio all’asilo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo. Sono 226 i nuovi casi Covid rilevati nella settimana dal 13 al 19 ottobre in provincia di Bergamo, con un tasso di incidenza di 20 ogni centomila abitanti: è quanto emerge dall’ultimo report su base settimanale dell’Ats di Bergamo, prodotto da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale. I dati una lievissima crescita, per ora non statisticamente significativa, rilevata la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 55 nuovi casi (+32,2%), dato che mantiene comunque la curva su bassi livelli complessivi di criticità. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 155 (63,8%) ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021). Sono 226 iCovid rilevati nella settimana dal 13 al 19 ottobre in provincia di, con un tasso di incidenza di 20 ogni centomila abitanti: è quanto emerge dall’ultimo report su base settimanale dell’Ats di, prodotto da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale. I dati una lievissima crescita, per ora non statisticamente significativa, rilevata la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 55(+32,2%), dato che mantiene comunque la curva su bassi livelli complessivi di criticità. Il numero di Comuni con 0 (zero)incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 155 (63,8%) ...

Advertising

webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 20 ottobre - webecodibergamo : L'analisi dei positivi nella scuola bergamasca - AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo 41 nuovi positivi. In Lombardia 5 ricoverati in meno nei reparti ordinari - TecoConsulting : ??Dai bonus alla sicurezza, le misure su lavoro e fisco. Nuovi incentivi su auto ecologiche???? ??Leggi l'articolo com… - fiftycb : RT @webecodibergamo: Covid, 412 nuovi casi in Lombardia: a Bergamo sono 41 -