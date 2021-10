Autostrade, al via operazione consent solicitation detentori obbligazioni garantite (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Autostrade per l’Italia ha lanciato in data odierna un’operazione di consent solicitation rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari garantiti da Atlantia in scadenza nel 2022, 2024 e 2025, per un ammontare complessivo in circolazione pari a circa 2,63 miliardi di euro. L’operazione, che segue la sigla dell’accordo transattivo con il MIMS, è volta all’ottenimento del consenso degli obbligazionisti in merito al rilascio della garanzia prestata da Atlantia ed alla modifica della condizione relativa al cambio di controllo. A tal fine sono state già convocate le Assemblee dei portatori delle obbligazioni, in prima convocazione in data 22 novembre 2021. Al perfezionamento dell’operazione di consent ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –per l’Italia ha lanciato in data odierna un’dirivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari garantiti da Atlantia in scadenza nel 2022, 2024 e 2025, per un ammontare complessivo in circolazione pari a circa 2,63 miliardi di euro. L’, che segue la sigla dell’accordo transattivo con il MIMS, è volta all’ottenimento del consenso deglisti in merito al rilascio della garanzia prestata da Atlantia ed alla modifica della condizione relativa al cambio di controllo. A tal fine sono state già convocate le Assemblee dei portatori delle, in prima convocazione in data 22 novembre 2021. Al perfezionamento dell’di...

Autostrade per l'Italia ha lanciato in data odierna un'operazione di consent solicitation rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari garantiti da Atlantia in scadenza nel 2022, 2024 e 2025

sul sito internet della Società ( https://www.autostrade.it/it/investor - relations/consent - solicitation ), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1 Info"

Autostrade per l'Italia ha lanciato in data odierna un'operazione di consent solicitation rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari garantiti da Atlantia in scadenza nel 2022, 2024 e 2025