Associazione femminista fa causa a Miss France: "La partecipazione sia considerata un lavoro come per la versione maschile" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'Associazione "Osez le feminisme" fa causa al concorso di bellezza Miss France. Lo ha annunciato una delle portavoci, Alyssa Ahrabare: "Ogni anno protestiamo contro questo concorso che diffonde valori sessisti, ma non cambia niente" e lo riporta il Corriere della Sera. A fare da leva l'esclusione di tre candidate che non sono state giudicate idonee. Per poter partecipare, le ragazze devono infatti rientrare in specifici criteri: altezza minima 1 metro e 70, assenza di tatuaggi più grandi di 3 centimetri, un comportamento definito 'elegante'. Non possono inoltre né fumare né bere alcol in pubblico né fare ironia politica. Devono, infine, essere nubili e senza figli. Il ricorso è stato presentato dall'avvocato Violaine De Filippis-Abate al collegio dei probiviri del tribunale di Bobigny e si riguarda sia l'emittente ...

