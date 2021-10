Ammutinamento | è il turno di un altro ex!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, fa il punto sul caso multe, sottolineando come ora sia ildi unex. Toccherà a Maksimovic difendersi davanti al Collegio Arbitrale. Bruno Piacci difenderà la posizione del Napoli, mentre Marcello De Luca Tamajo sarà l'arbitro di parte di Maksimovic. Francesco Storace presidierà il Collegio Arbitrale. Maksimovic-Napoli-La richiesta di Aurelio De Laurentiis è pari a 50000 euro, ossia il 25% della mensilità dello stipendio dell'ex Napoli. Essendo una cifra non elevata le parti auspicano una conciliazione.

