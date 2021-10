Agricoltura sostenibile | Fondimpresa rilancia da Napoli la sfida della formazione Asse con Symbola | Foragri e Meditech

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Green e digitale, le transizioni “gemelle”, al centro del primo evento disull’realizzato oggi adapresso l’aula magna del polo Federico II di San Giovanni a Teduccio. Promosso insieme alla Fondazione, in collaborazione con(Fondo Interprofessionale per lacontinua in) e il competence center del capoluogo partenopeo, l’incontro è stato moderato dal direttore del quotidiano il Denaro Alfonso Ruffo. Sotto i riflettori l’Avviso 2/2021 didal titolo “a sostegnoGreen Transition eCircular Economy nelle imprese aderenti”, ...

Advertising

vaticannews_it : #19ottobre #Italia ???? #LaudatoSi #AGRICOLTURA SOSTENIBILE CHE CREA #LAVORO @settsociali #tuttoèconnesso… - zazoomblog : Agricoltura sostenibile: Fondimpresa rilancia da Napoli la sfida della formazione. Asse con Symbola Foragri e Medit… - agronotizie : L'agricoltura vincente è sostenibile - BabbaiFabry : RT @baffone5stelle: Il futuro dell’#agricoltura si gioca sue due fronti: la genetica e l’utilizzo di tecnologie digitali che, preservando l… - fedecaffagni : RT @FerroniFranco: FIRMATE X un PSN PAC post 2022 che sostenga l’agricoltura sociale e le comunità rurali e delle aree interne con interven… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura sostenibile

Green Planner

L'italiana è già la piùd'Europa e grazie allo sviluppo dei macchinari sarà possibile ottenere risultati ancora migliori in ottica di tutela delle aziende e dei consumatori'. ...Tali istituzioni si propongono di far leva sul proprio ruolo di catalizzatore di risorse pubbliche e private per orientare l'e i sistemi alimentari verso una direzione più, ...L’Europarlamento ha approvato oggi la risoluzione sulla Strategia Farm to Fork con 452 voti a favore, 170 contrari e 76 astenuti. Adesso la Strategia potrà davvero essere lo strumento con il quale l’I ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Le oltre 500 Banche Pubbliche di Sviluppo (Bps) di tutto il mondo intensificano la collaborazione e rafforzano il ...