Ag. Lucca-Mediagol: “Palermo, poca personalità. Lorenzo guardava la gara e imprecava” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'intervista esclusiva concessa dall'agente di Lorenzo Lucca, Ninni Imborgia, alla redazione di Mediagol.it Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'intervista esclusiva concessa dall'agente di, Ninni Imborgia, alla redazione di.it

Advertising

Mediagol : Ag. Lucca-Mediagol: “La mia sull’attacco del Palermo. Cessione club? Do un indizio” - Mediagol : Ag. Lucca-Mediagol: “Palermo, poca personalità. Lorenzo guardava la gara e imprecava” - Mediagol : Serie C, Turris-Palermo: l’ultima volta la decise una doppietta di Lucca - Mediagol : Lucca: “Non pensavo a un futuro nel calcio, da piccolo giocavo solo per divertirmi” - Mediagol : Lucca: “Palermo è una parte di me, Ibrahimovic il più forte di sempre” -