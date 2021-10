Zenit - Juve, Allegri annuncia: "De Ligt recuperato e titolare. Dybala torna con l'Inter" (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus si appresta a salire sull'aereo che la porterà a San Pietroburgo e in volo con i propri compagni ci sarà anche Matthijs de Ligt . L'olandese questa mattina si è allenato con il gruppo, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Lantus si appresta a salire sull'aereo che la porterà a San Pietroburgo e in volo con i propri compagni ci sarà anche Matthijs de. L'olandese questa mattina si è allenato con il gruppo, ...

