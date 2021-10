Wanda Nara-Icardi, la ricostruzione della telenovela: come stanno le cose (Di martedì 19 ottobre 2021) È accaduto tutto in poche ore: adesso Wanda Nara e Mauro Icardi sono in crisi profonda, ed intanto Maxi Lopez gongola. Cosa sta succedendo. Wanda Nara e Mauro Icardi, la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 19 ottobre 2021) È accaduto tutto in poche ore: adessoe Maurosono in crisi profonda, ed intanto Maxi Lopez gongola. Cosa sta succedendo.e Mauro, la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - CorSport : #Icardi pedinato, #Wanda Nara vuole il divorzio: la cifra è pazzesca! - zazoomblog : Wanda Nara e Icardi in crisi da tempo lei lo ha fatto pedinare da un investigatore privato - #Wanda #Icardi #crisi… - hiboss_hiboss : RT @bompresso01: @Cambiacasacca su RaiNews24 servizio su Icardi e Wanda Nara che si sono lasciati X una storia di corna -