Varese: Fontana, 'perplesso da affluenza, Bianchi bravo a non perdere voti' (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "Nei ballottaggi è storicamente provato che il centrodestra sia meno votato. A Varese cinque anni fa, vittoria anche in quel caso al ballottaggio, il centrodestra perse 4.500 mila voti. Questa volta Matteo Bianchi è stato bravo, è riuscito a non perdere voti, ma si sono consolidate situazioni del primo turno". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dei risultati dei ballottaggi, in particolare nella sua città, Varese. "Lascia perplessi - ha aggiunto - che a Varese si è vinto con poco più del 50% del 48% degli aventi diritto al voto. Non lo dico per delegittimare chi è stato eletto, lo dico per la democrazia: vuol dire che sbagliamo tutti qualcosa. Vuol dire che la gente non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "Nei ballottaggi è storicamente provato che il centrodestra sia meno votato. Acinque anni fa, vittoria anche in quel caso al ballottaggio, il centrodestra perse 4.500 mila. Questa volta Matteoè stato, è riuscito a non, ma si sono consolidate situazioni del primo turno". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, a proposito dei risultati dei ballottaggi, in particolare nella sua città,. "Lascia perplessi - ha aggiunto - che asi è vinto con poco più del 50% del 48% degli aventi diritto al voto. Non lo dico per delegittimare chi è stato eletto, lo dico per la democrazia: vuol dire che sbagliamo tutti qualcosa. Vuol dire che la gente non ...

Advertising

TV7Benevento : Varese: Fontana, 'perplesso da affluenza, Bianchi bravo a non perdere voti'... - carmen_distaso : RT @giovannigaliot3: A Varese la lega ladrona la conoscono bene avendo avuto come sindaco Fontana, e per essere la città di Giorgetti e Mar… - ferro_fabiano : RT @giovannigaliot3: A Varese la lega ladrona la conoscono bene avendo avuto come sindaco Fontana, e per essere la città di Giorgetti e Mar… - lorenzaswift13 : @Utilio7 @confundustria Non insulto Fontana solo perché è malato. Comunque ce lo siamo già beccato a Induno, Varese e regione, mo basta - marinellafly12 : RT @laura_maffi: Varese il paese di Maroni, Giorgetti, Fontana...prendono la scoppola!!! A casa!!! -