Tutta colpa della fata Morgana | tutto quello che c’è da sapere sul film-tv

Leggi su tpi

(Di martedì 19 ottobre 2021): trama, cast, quante puntate e streaming delQuesta sera, martedì 19 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda-tv diretto da Matteo Oleotto, che ha già diretto per il ciclo di “Purché finisca bene” ilMai scherzare con le stelle! Protagonisti Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. Il-tv è stato prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La storia è ambientata a Scilla. Qui vive la protagonista Gabriella che, con l’amica Anna, sta per coronare il suo sogno di aprire ...