Taibi e la magia dell’Old Trafford “Ti trascinano in 70mila ma l’Atalanta può colpire lo United”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Vent’anni fa (1° aprile 2001 e non è uno scherzo) faceva gol di testa all’Udinese, lui portiere, replicando la prodezza che aveva reso famoso Rampulla a Bergamo. In attesa che (magari) Musso imiti Massimo, domenica, guardiamo al prossimo impegno delche è da brividi, dallo stadio…delle lumache (Empoli, la partita spostata per l’invasione dei molluschi nel 1981-82) allo stadio dei sogni, come viene chiamato l’Old. Un tempio del calcio. Ecco,: cosa succede quando si entra in campo allo stadio del Manchester, come faranno i nerazzurri mercoledì sera? “E’ uno stadio che trascina molto, quelli dellolo sanno bene. Haipersone che ti spingono, per cui dico solo chedeve stare attenta soprattutto ...