Stalking alla ex dipendente, Pinchiorri patteggia 4 mesi (Di martedì 19 ottobre 2021) Ha patteggiato una condanna a quattro mesi per Stalking Giorgio Pinchiorri, celebre ristoratore e sommelier, titolare di una famosa enoteca a Firenze. L'imprenditore era accusato di atti persecutori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Hato una condanna a quattroperGiorgio, celebre ristoratore e sommelier, titolare di una famosa enoteca a Firenze. L'imprenditore era accusato di atti persecutori ...

Advertising

leccenews24 : Perseguita la sua ex sui social e la minaccia con un coltello alla gola. Condannato un 21enne leccese - LetiziaFirenze : Maltrattamenti e stalking alla ex: in cella un 36enne arrestato dalla Mobile di Firenze - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Bitritto, 56enne arrestato per #stalking, anche 180 telefonate in un giorno alla ex compagn… - AnsaPuglia : Minacce morte e 180 telefonate al giorno alla ex, arrestato. E' un 56enne del barese accusato di stalking #ANSA - corrmezzogiorno : #Bari Bari, 180 telefonate al giorno alla sua ex: arrestato per stalking -