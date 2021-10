“Sei ridicolo!” GF Vip | quel gesto di Manuel Bortuzzo che fa esplodere il pubblico | “Lulù non se lo merita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Attimi di tensione durante la puntata serale del GF Vip 6. Siamo al 18 ottobre e siamo agli sgoccioli dalla fine della trasmissione. Alfonso Signorini chiama in rassegna le sorelle Selassié e, in particolare,. Oramai è chiaro a tutti che la ragazza ha affrontato non pochi problemi in passato e che si è ritrovata spesso a essere vittima di eventi spiacevoli. Ne ha parlato lei stessa all’interno della casa e anche le sue sorelle, Jessica e Clarissa. Per tutti,compreso, è una ragazza fragile, da proteggere e non schernire. La stessaha raccontato nei giorni scorsi di essere stata vittima di minacce e ricatti da parte un ragazzo. Una persona che ha tenuto sotto scacco la povera Selassié, minacciandola che avrebbe inviato a tutti le sue foto senza veli. Inizialmente, la ragazza non riusciva a parlarne con nessuno, in ...