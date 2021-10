Scherma, Federica Isola: “Il talento va allenato, ma a volte non si manifesta così chiaramente” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il momento della maturazione e di una possibile consacrazione. E’ una Federica Isola molto analitica e proiettata verso il futuro, ma anche su quello che è stato il suo passato, quella che alla trasmissione Area X ha raccontato come si è avvicinata e come ha vissuto la Scherma nei vari anni della sua vita. La specialista della spada ha detto: “I primi anni volevo smettere. Se mio padre non mi avesse costretta ad andare avanti avrei senz’altro lasciato la Scherma. Ora sono molto competitiva e nell’under 17 ho iniziato a capire che potevo ottenere risultati. Ma non sono mai stata la più forte tra tutti i miei compagni”. Poi la milanese ha aggiunto: “Posso sopportare allenamenti anche molto lunghi, questo è il mio talento. Ma non c’è solo un tipo di talento, ce ne sono tanti. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Il momento della maturazione e di una possibile consacrazione. E’ unamolto analitica e proiettata verso il futuro, ma anche su quello che è stato il suo passato, quella che alla trasmissione Area X ha raccontato come si è avvicinata e come ha vissuto lanei vari anni della sua vita. La specialista della spada ha detto: “I primi anni volevo smettere. Se mio padre non mi avesse costretta ad andare avanti avrei senz’altro lasciato la. Ora sono molto competitiva e nell’under 17 ho iniziato a capire che potevo ottenere risultati. Ma non sono mai stata la più forte tra tutti i miei compagni”. Poi la milanese ha aggiunto: “Posso sopportare allenamenti anche molto lunghi, questo è il mio. Ma non c’è solo un tipo di, ce ne sono tanti. Il ...

