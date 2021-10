Riaprono le discoteche: portami a ballare! (Di martedì 19 ottobre 2021) di Enrico Panozzo. Riaprono le discoteche, dopo 20 mesi di chiusura . Il governo da il via libera alla riapertura anche se con delle limitazioni . Nelle regioni zona bianca è consentito per il 50% al chiuso e per il 75% all’aperto, incluso il personale. I gestori non esultano le limitazioni non fanno guadagnare. Ma Leggi su freeskipper (Di martedì 19 ottobre 2021) di Enrico Panozzo.le, dopo 20 mesi di chiusura . Il governo da il via libera alla riapertura anche se con delle limitazioni . Nelle regioni zona bianca è consentito per il 50% al chiuso e per il 75% all’aperto, incluso il personale. I gestori non esultano le limitazioni non fanno guadagnare. Ma

Advertising

CarriBarbara : Riaprono le discoteche ma io non mi ricordo nemmeno come ci si entra - champagnelidaa : Quando riaprono le discoteche ma ormai la tua epoca 15 enne è passata - Rossana86448038 : @NicolaPorro Caro Porro ora riaprono le discoteche così avranno pure un altro pretesto per chiuderci con i colori diranno colpa dei ragazzi - edoardottt2 : Riaprono le discoteche dove scopi nei bagni e pippi la colla, ma per favore pranzi numerosi a Natale no - freeskipperIT : Riaprono le discoteche: portami a ballare! -